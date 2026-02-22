T20 World Cup 2026: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭାରତକୁ ୭୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

Advertisement
Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 10:53 PM IST

T20 World Cup 2026: ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୭୬ ରନର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କଲା। ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ମାର୍କୋ ଜାନସେନଙ୍କ ବୋଲରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ରବିବାର ଏଠାରେ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏକତରଫା ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୭୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଧାରା ସମାପ୍ତ କଲା। ଭାରତ ୨୦୨୪ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହାରି ଶେଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ। ଏହା ରନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ପରାଜୟ।

