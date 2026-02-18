India vs Netherlands: ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି, ୧୭ ରନରେ ହାରିଲା ନେଦରଲାଣ୍ଡ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:47 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ୪ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଟେବୁଲ ଟପ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ବିଶ୍ୱକପର ୩୬ତମ ମ୍ୟାଚ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଭାରତ ଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ସହାୟତାରେ ଭାରତ ୧୯୩ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷକୁ ଲଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଛା କରି ୧୭ ରନ ପଛରେ ରହିଯାଇ ହାରିଯାଇଥିଲା। 

ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଘରୋଇ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳ ବିନା କୌଣସି ରନରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲା। ଠିକ ସେହିପରି ଭାରତର ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୩୯ ବେଳେ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ନେଦରଲାଣ୍ଡ। ଅଭିଶେଷ ଶର୍ମା ଶୂନ ଓ ଇଶାନ କିଶାନ ମାତ୍ର ୧୮ ରନ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କର ୬୬ ରନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ, ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ୩୧, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ୩୪ ରନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ୩୦ ଓ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ୬ ରନ ବଳରେ ଦଳ ୧୯୩ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। 

ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଲୋଗାନ ଭାନ ବିକ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଦତ୍ତ ୨ଟି ଓ କେଲି କ୍ଲେନ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। 

ଜବାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ଲେଭିଟ ଓ ମାକ୍ସ ଓ ଦାଉଦ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟରେ ୩୫ ରନ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ମାକ୍ସ ଓ ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ ଛକା ଦୁଇଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୨୦ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ମିଚେଲ ଲେଭିଟ ୨୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ବାସ ଦେ ଲିଡେ ୩୩ ରନ ଓ କଲିନ ଆକ୍ରେମାନ ୨୩ ରନ କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କଟ ଏଦୱାର୍ଡ୍ସ ୧୫ ରନ, ଜାଚ ଲାୟନ କ୍ୟାଚେଟ ୨୬ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ନୋହ କ୍ରୋସ ୨୫ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିବାବେଳେ ଲୋଗାନ ଭାନ ବିକ ୪ ରନ କରି ନଟଆଉଟ ରହିଥିଲେ। ଫଳରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୭୬ ରନ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଲେ ଶିବମ ଦୁବେ ଦୁଇଟ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। 

