T20 World cup: ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବଡ଼ ବିଜୟ

T20 World cup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୦ମ ମ୍ୟାଚରେ ନାମ୍ବିଆକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲା ନେଦରଲାଣ୍ଡ। ସେହିପରି ୧୧ତମ ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଏଇକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ।
୧୦ମ ମ୍ୟାଚରେ ନାମ୍ବିଆଓ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଟସ ଜିତି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ନାମ୍ବିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ଭାବେ ଲରେନ ଷ୍ଟିନକ୍ୟାମ୍ପ ମାତ୍ର ୬ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଜାନ ଫ୍ରାଏଲିଙ୍କ ଓ ଜାନ ନିକୋଲ ଲୋଫ୍ଟି ଇଟନ ଉଭୟ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗେ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଫ୍ରିଲିଙ୍କ ୩୦ ଓ ଜାନ ନିକୋଲ ୪୨ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗେରହାର୍ଡ ଏରାସମସ ୧୮, ଜେଜେ ସ୍ମିତ ୨୨. ଜେନ ଗ୍ରୀନ ୯ ରନ କରିଥିଲେ। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବାସ ଦେ ଲିଡେ ଓ ଲୋଗାନ ଭାନବିକ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟାନ ଦତ୍ତ ଓ ଫ୍ରେଡ କ୍ଲାସେନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷକୁ ପିଛା କରି ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବାସ ଦେ ଲିଡେଙ୍କ ଲଢୁଆ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଦଳ ସହଜରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଲିଡେ ୪୮ ବଲ ଖେଳି ୭୨ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଲିଡେଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମିଚେଲ ଲେଭିଟ ୨୮ ରନ, କୋଲିନ ଆକ୍ରେମାନ ୩୨, ସ୍କଟ ଏଡୱାର୍ଡ୍ସ ୧୮ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ନାମ୍ବିଆ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଣ୍ଣାର୍ଡ ସ୍କଟିଜ, ରୁବେନ ଟୃମ୍ପେଲମାନ ଓ ଜାନ ନିକୋଲ ଲୋଫ୍ଟି ଏଟନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଆରବ ଏମିରେଟସକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭେଟିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୧୦ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଏଇ ଦଳ ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ୟୁଏଇର ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଓ ଆଲିସାନ ସରାଫୁଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଅପରାଜିତ ୬୬ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଲିସାନ ସରାଫୁ ୫୫ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ମୟଙ୍କ କୁମାର ୨୧ ରନ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମାଟ ହେନରୀ ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜାକବ ଡଫି, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଓ ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ୟୁଏଇ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୭୩ ରନ କରିଥିଲେ।
ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷକୁ ପିଛା କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଟିମ ସେଫର୍ଟ ଓ ଫିନ ଆଲେନ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୟୁଏଇ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଉଭୟ ସେଫର୍ଟ ଓ ଆଲେନ ମାତ୍ର ୨୮ ବଲ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଟିମ ସେଫର୍ଟ ୪୨ବଲରେ ୩ଟି ଛକା ଓ ୧୨ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୮୯ ରନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଫିନ ଆଲେନ ୫ଟି ଛକା ଓ ୫ଟି ଚୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ ୮୪ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
ସେହିପରି ଆଜି ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଆମେରିକାକୁ ୩୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆମେରିକା ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୦ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଦ ପକ୍ଷରୁ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ୭୩ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଆମେରିକା ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୫୮ ରନ କରି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା।