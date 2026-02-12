WI vs ENG T20 World Cup: ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୩୦ରନରେ ହରାଇଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜ

Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବୁଧବାର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୩୦ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ କାରିବିଆନ୍ ଦଳ +୧.୬୨୫ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଟସ୍ ହାରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୬ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ୮ ସ୍କୋରରେ ତା'ର ଉଭୟ ଓପନରଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ଏହିଠାରୁ, ଶିମରୋନ୍ ହେଟମାୟର, ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ ସହିତ ମିଶି ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୮ ବଲ୍ ରେ ୪୭ ରନ୍ କରି ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଟମାୟର ୧୨ ବଲ୍ ରେ ୨୩ ରନ୍ କରିବା ପରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।
ଶେରଫେନ୍ ରୁଥରଫୋର୍ଡ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍ (୧୪)ଙ୍କ ସହ ୨୯ ବଲ୍ ରେ ୫୧ ରନ୍ ଭାଗୀଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଜାସନ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୩୨ ବଲ୍ ରେ ୬୧ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ହୋଲ୍ଡର୍ ୧୭ ବଲ୍ ରେ ୫ ଚୌକା ସହିତ ୩୩ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରୁଥରଫୋର୍ଡ ୭ ଛକା ଏବଂ ୨ ଚୌକା ସହିତ ୭୬ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ବିପକ୍ଷ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜେମି ଓଭରଟନ୍ ଏବଂ ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଏବଂ ସାମ୍ କରନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୯ ଓଭରରେ ୧୬୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ୩.୨ ଓଭରରେ ୩୮ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ସଲ୍ଟ ୧୪ ବଲରୁ ଛଅ ଚୌକା ସହ ୩୦ ରନ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ, ଏହା ପରେ ବଟଲର୍ ଜାକବ୍ ବେଥେଲଙ୍କ ସହ ୨୦ ବଲରୁ ୩୬ ରନ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ବଟଲର୍ ୨୧ ରନ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜାକବ୍ ଦଳର ମୋଟ ସ୍କୋରରେ ୩୩ ରନର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ।
ସାମ କରାନ ଏବଂ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ୨୬ ବଲ୍ ରେ ୪୧ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୯୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଭାଗୀଦାରି ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ବ୍ରୁକ୍ ୧୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାମ କରାନ ୪୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ, ଦୁଇଟି ଛକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।