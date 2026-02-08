ENG vs NEP: ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ୪ ରନରେ ହାରିଲା ନେପାଳ

ENG vs NEP: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଲଢେଇରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ୪ ରନରେ ହାରିଛି ନେପାଳ । ୧୮୫ ରନର ପିଛା କରି ନେପାଳ ୧୮୦/୬ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ତିମ ବଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନାକେଦମ୍ ହୋଇଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଥିବା ସମୟରେ ହୃଦୟ ଜିତିଛି ନେପାଳ ।
Trending Photos
ENG vs NEP: T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। କ୍ରିକେଟର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଇଂଲଣ୍ଡ, ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନେପାଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ସକ୍ଷମ ହେଲା। ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଏବଂ ୨୦୨୬ ଟି ୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବିଜୟର ଖାତା ଖୋଲିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ୧୮୪ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, ନେପାଳ ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରି ରନ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେପାଳ ଦଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ।
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବହୁତ ଦୂରରେ ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ନେପାଳ ଇଂରାଜୀ ଟିମକୁ ଝାଳ ବୁହାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳିମାନେ ଶେଷ ଓଭରରେ ୨-୩ ଥର ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସାମ୍ କରନ୍ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖାଇ ନେପାଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଓଭରରେ ୧୦ ରନ୍ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
ନେପାଳ ପାଇଁ ୬ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଲୋକେଶ ବାମ୍ ତାଙ୍କ ନାମ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେ ୨୦ ବଲ୍ ରେ ୩୯ ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ଶେଷ ଓଭରରେ ସାମ୍ କରନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନେପାଳର ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଲେ। ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ନେପାଳର ଓପନର କୁଶଲ ଭୁର୍ଟେଲ (୧୭ ବଲ୍ ରୁ ୨୯ ରନ୍), ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ପାଉଡେଲ (୩୪ ବଲ୍ ରୁ ୩୯ ରନ୍), ଏବଂ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଐରୀ (୨୯ ବଲ୍ ରୁ ୪୪ ରନ୍) ଦୃଢ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଇଂଲଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ବୋଲରମାନେ ନେପାଳ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରନ ଛାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ସାମ୍ କରାନ ଇଂଲଣ୍ଡର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ବାମହାତୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ୪ ଓଭର ସ୍ପେଲରେ ୨୭ ରନ୍ ଦେଇ ୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ନେପାଳକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ କରାନ ଚାପରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ, ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଜାକବ୍ ବେଥେଲ ୩୫ ବଲ୍ ରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ୫୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (୫୩) ଏବଂ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ, ୧୮ ବଲ୍ ରୁ ୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶେଷ ତିନି ଓଭରରେ ୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲା।
Also Read- Weather Update: ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କ! ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା...
Also Read- ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ୍