IND vs SA 2nd Test: ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପଛରେ ୫ ବଡ଼ କାରଣ

India vs South Africa: ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ୪୦୮ ରନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୫୪୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପିଛା କରି କେବଳ ୧୪୦ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨-୦ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛି
Trending Photos
IND vs SA 2nd Test: ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ୪୦୮ ରନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୫୪୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପିଛା କରି କେବଳ ୧୪୦ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨-୦ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛି। ଏହା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପଛରେ ଏହା ହେଉଛି ୫ ବଡ଼ କାରଣ।
ସ୍ପିନ୍ ଖେଳି ନ ପାରିବା
ସ୍ପିନ୍ ଖେଳି ନପାରିବାର କାରଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସ୍ପିନରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଅସହାୟ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ପିନ୍ ଖେଳିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏହିପରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂକୁ ଭଲ ଭାବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେନୁରାନ୍ ମୁଥୁସାମି ଏବଂ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ।
କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଖରାପ ରଣନୀତି
ଭାରତର ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଭାରତର ପରାଜୟ ପାଇଁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦଳ ଜିତିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହାରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ୩୦୦ ରନରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସଦ୍ୟ ଅବସର ପରେ ଏହି ପତନ ଆସିଛି।
ଗତବର୍ଷ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ସିରିଜରେ ଭାରତ ୩-୦ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ୱାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ୩-୧ରେ ପରାଜୟବରଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ଚୟନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିଶେଷକରି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଜୟସ୍ୱାଲ ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଓପନର ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗମ୍ଭୀର ଏହି ସିରିଜର ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଚାରି ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଖେଳାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଲେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଶତକ ହାସଲ କରି ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଖା ଯାଇନଥିଲେ। ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ ଚୟନ କରିବାରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
ନମ୍ବର ୩ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ନମ୍ବର ୩ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମକୁ ନେଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସୁନ୍ଦର ନମ୍ବର ୩ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ନମ୍ବର ୩ ରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ନମ୍ବର ୮ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏହି ନମ୍ୱରରେ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଖୋଜି ପାରିନାହିଁ। ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଶୁବମନ ଗିଲ୍, କେଏଲ ରାହୁଲ, କରୁଣ ନାୟାର, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେହି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚମରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତ। କେତେବେଳେ ରିଷଭ ପନ୍ତ, କେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ଏବଂ କେତେବେଳେ ଜାଡେଜା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି।
ଘରୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପିଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଫଳ
ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କ’ଣ ଘରୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପିଚ୍ରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ? ଏହା ଏହି ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ଏହି କ୍ଷତକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଛି। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେବା ପରଠାରୁ, ଭାରତ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନଅଟି ଟେଷ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ।