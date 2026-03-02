Advertisement
Odisha SportsT20 World Cup: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେମିରେ କାହାକୁ ଭେଟିବ ଦଳ

T20 World Cup: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେମିରେ କାହାକୁ ଭେଟିବ ଦଳ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ୧୯.୨ ଓଭରରେ ବିଜ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 02, 2026, 07:46 AM IST

T20 World Cup: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେମିରେ କାହାକୁ ଭେଟିବ ଦଳ

T20 World Cup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚରେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ୧୯.୨ ଓଭରରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୯୬ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୯୭ (୫୦) ରନର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ଦଳ ହୋଇଥିଲା।

୧୯୬ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା
ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ ସର୍ବାଧିକ ୪୦ (୨୫) ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜାସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ (୨୨ ବଲ୍‌ରେ ୩୭ ରନ୍), ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍ (୧୯ ବଲ୍‌ରେ ୩୪ ରନ୍), ଶାଇ ହୋପ୍ (୩୩ ବଲ୍‌ରେ ୩୨ ରନ୍) ଏବଂ ଶିମରୋନ୍ ହେଟମାୟର (୧୨ ବଲ୍‌ରେ ୨୭ ରନ୍) ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଦେଲା ବିଜୟ
ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୯୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଇଶାନ କିଷାନ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୧୦ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ୪.୩ ଓଭରରେ ୪୧ ରନରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ୧୦୦ ରନର ନିକଟତର କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ତିଲକ ବର୍ମା ସାମସନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଉଟ ହେବା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ୧୭୯ ରନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଶାମର ଜୋସେଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୧୭ (୧୪) ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ, ଭାରତ ୧୯.୨ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୯୭ (୫୦) ରନ୍ କରିଥିଲେ, ୧୨ ଚୌକା ଏବଂ ୪ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ୮ (୨) ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।

ସେମିଫାଇନାଲେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ
ସୁପର-୮ ରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ରୁପ୍-୧ରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ତିନୋଟି ବିଜୟ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଗ୍ରୁପ୍-୨ରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ତିନୋଟି ବିଜୟ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ, ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାତିଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ।

ୱାଙ୍ଖଡେରେ ଖେଳାଯିବ ସେମିଫାଇନାଲ
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ତା'ପରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

Prabhudatta Moharana

