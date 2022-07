ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ଏହି ବଡ଼ ଖେଳାଳି

India vs West Indies, Ravindra Jadeja Ruled Out : ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାସ୍ତବରେ, ତ୍ରିନିଦାଦରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ବାସ୍ତବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ (India vs West Indies) ODI ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତଥା ତାରକା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ।

ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଯେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ । କହିରଖୁଛି ଯେ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ODI ରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

ବିସିସିଆଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି, "ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ବିସିସିଆଇ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଓ ତୃତୀୟ ODI ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଦଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।"

A look at our Playing XI for the 1st ODI. Live - https://t.co/tE4PtTfY9d #WIvIND pic.twitter.com/WuwCljou75 — BCCI (@BCCI) July 22, 2022

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେସନ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ ପଡିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ । ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କୋରୋନାରୁ ରିକଭରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମଗ୍ର ODI ସିରିଜରୁ ବାଡ଼ ପଡିବେ । ଟସ୍ ସମୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟକ ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଜେସନ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଓ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜରେ ଜସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋରୋନା କାରଣରୁ ସେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳି ପୁଣି ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ।

