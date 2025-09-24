IND vs BAN: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ, ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହିରୋ ଥିଲେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି

India vs Bangladesh: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୪୧ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋଟ ୧୬୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦଳ ୧୨୭ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନେଇଛି। କୁଲଦୀପ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିରୋ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍
ସୈଫ୍ ହାସନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତାନଜିଦ୍ ହାସନ ତାମିମ୍ ତିନି ବଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରି କରିଥିଲେ। ପରଭେଜ୍ ହୋସେନ୍ ଇମୋନ୍ ୧୯ ବଲ୍ରେ ୨୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ପରେ ତୌହିଦ୍ ୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଜାକେର ଅଲି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଥ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଶାମିମ୍ ହୋସେନ୍ ଏବଂ ତାନଜିମ୍ ହାସନ ସାକିବ୍ ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ସୈଫ୍ ହାସନ୍ ୫୧ ବଲ୍ ରୁ ସର୍ବାଧିକ ୬୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ
ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ମିଶି ଛଅଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ସର୍ବାଧିକ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ବରୁଣ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ।
ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୭୭ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ ୨୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ରିଜ୍ ରେ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ୩୭ ବଲ୍ ରୁ ୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ (୨ ରନ୍) ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
୩୮ ରନ କରିଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଶେଷରେ ୨୯ ବଲରୁ ୩୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଯଦିଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଆସି ନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ମୋଟ ୧୬୮ ରନ କରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ରିଶାଦ ହୁସେନ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
