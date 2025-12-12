Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3038671
Zee OdishaOdisha Sports

Vaibhav Suryavanshi Record: ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗିଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଭାରତ ପାଇଁ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର

Vaibhav Suryavanshi Record: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ୱଂଶୀ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ୧୭୧ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳି ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଓ ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 12, 2025, 05:21 PM IST

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi Record
Vaibhav Suryavanshi Record

Vaibhav Suryavanshi Record: ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଶୁକ୍ରବାର ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ୧୭୧ ରନ୍‌ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏକଦିବସୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ୨୦୧୭ରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ୧୯ ବିପକ୍ଷରେ ୧୫୭ ବଲ୍‌ରେ ୧୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ (୧୬୦) ଏବଂ ରାଜ ବାୱା (୧୬୨*) ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ U19 ODI କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ଅମ୍ବାତି ରାୟୁଡୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ରାୟୁଡୁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଟାଉନ୍ଟନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ U19 ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ୧୭୭ ରନ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଛକା ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି U19 ODI ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋରିଚ୍ ଭାନ୍ ଶାଲକୱିକ୍ ଥିଲେ। ଯିଏ ଏହି ବର୍ଷ ଜିମ୍ବାୱେ U19 ବିପକ୍ଷରେ ୨୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଆଜିର ଇନିଂସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ନିଜର ୧୭୧ ରନ ପାଇଁ ୯୫ ବଲ୍ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୯ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୧ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି। ୫୬ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବୈଭବ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ମାରିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

UAE ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିବା ଆରନ୍ ଜର୍ଜ (୬୯)ଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରି ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଆଡ଼କୁ ନେଇଥିଲେ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାରେ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା
Vaibhav Suryavanshi record
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗିଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଭାରତ ପାଇଁ କଲେ...
Bihar politics
Bihar Politics: ୪ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ! ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ପଠାଇଲେ ନୋଟିସ୍
Indias retail inflation rate
India's retail inflation rate: ଗତମାସରେ ଦେଶ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଏତିକି ବଢିଛି
Rahul Gandhi
ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଶେଷ ଦାବି କଲ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ମୋଦୀ ସରକାର