Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2946847
Zee OdishaOdisha Sports

Team India Selection: ଶନିବାର ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା

Team India Selection: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ଦଳ ଶନିବାର ଚୟନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୈଠକରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:36 PM IST

Trending Photos

Team India Selection
Team India Selection

Team India Selection: ଭାରତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶନିବାର ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ODI କ୍ରିକେଟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରୁ ପର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚୟନ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ODI ଦଳ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶନିବାର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବୈଠକ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଳ ଘୋଷଣା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। 

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆହତ କାରଣରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଏହାର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିବା ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଓ ଟି-୨୦ କିମ୍ବା ଉଭୟରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ସାତ ମାସ ଧରି ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।

ଯଦି ଗିଲଙ୍କୁ ଏକଦିବସୀୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କିମ୍ବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଇନିଂସ ଓପନ କରିପାରିବେ। ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବାମହାତୀ ସ୍ପିନ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଜୟସୱାଲଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବମ୍ ଦୁବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ସହିତ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ବାଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଭିନ୍ନ କଥା ହେବ।

ଉଭୟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ODI କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ODI କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। BCCI ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସିଜିନରେ କେବଳ ଛଅଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ଏବଂ ଭାରତରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯା ନ ପାରେ।

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Team India selection
ଶନିବାର ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା
vikshit Bharat Buildathon 2025
ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଲ୍ଡାଥନ୍ ୨୦୨୫: ଷଷ୍ଠରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ
top 10 news today
୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କଫ ସିରପ ମନା, ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲରୁ ଦୁଇ ବିହାରୀ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ, ୧୦ ଖବର
Berhampur-Surat Amrit Bharat express
ପ୍ରତି ସୋମବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର-ସୁରତ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ରେଳବାଇ କହିଲା ସେବା ରହିବ ନିୟମିତ
Cough Syrup
ଶିଶୁଙ୍କୁ କାଶ ଶିରପ ମନା: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସତର୍କ କରାଇଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
;