Team India Squad: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି

Team India Squad for Test Series against South Africa: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଚୟନ କମିଟି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ତ ଫିଟ୍ ହେବା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Team India Squad: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଚୟନ କମିଟି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ତ ଫିଟ୍ ହେବା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ। ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପନ୍ତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଚୟନ କମିଟି ପୁଣିଥରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି। ଶାମି ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଲଗାତାର ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଆକାଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତା ଏବଂ ଗୌହାଟି ଉଭୟର ପିଚ୍ ସ୍ପିନରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ତେଣୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପରି ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ପାଡିକଲ୍ ଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି
ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ୍ ଉଭୟ ଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଜୁରେଲ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ (୧୨୫) କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ।
ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଦଳ:
ଶୁବମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ଋଷଭ ପନ୍ତ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ-ୱିକେଟ୍ କିପର), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡି଼କଲ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍, ନିତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଆକାଶ ଦୀପ।