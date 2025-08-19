India squad: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା, ଏହି ଖେଳାଳି ହେଲେ ନୂତନ ଉପ-ଅଧିନାୟକ

Team India's squad for the Asia Cup 2025: ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ର ଅଂଶ> ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ, ୟୁଏଇ ଓ ଓମାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର ସମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ। ସେହିପରି ଭାରତର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଯାହା ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ
ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁବମାନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (WK), ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରଭାରଥୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ (WK), ହର୍ଷିତ ରାଣା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ।