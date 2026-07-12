/India vs England ODI Series 2026: ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ହେଲେ ୨ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

India vs England ODI Series 2026: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜରେ 4-0 ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଜୁଲାଇ 14ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ (ODI) ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଇଞ୍ଜୁରୀ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଜଣ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜୁରି କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ODI ଏବଂ T20 ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହର୍ଷିତଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କାନରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍-୧ ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଚୋଟ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ସେହିପରି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବାମ ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ ଗ୍ରେଡ୍-୨ ଇଞ୍ଜୁରି ଧରାପଡ଼ିଛି। MRI ସ୍କାନ ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ BCCIର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (COE)ରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ।
ଏହି ଚୋଟ ପରେ BCCI ତୁରନ୍ତ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୁରନୂର ବରାର ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଉଭୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଇଶାନ କିଶନ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
T20 ସିରିଜରେ ମିଳିଥିବା ନିରାଶାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦଳର ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।