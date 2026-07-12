Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /India vs England ODI Series 2026: ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ହେଲେ ୨ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

India vs England ODI Series 2026: ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ହେଲେ ୨ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

India vs England ODI Series 2026: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜରେ 4-0 ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଜୁଲାଇ 14ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ (ODI) ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 12, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:24 PM IST
India vs England ODI Series 2026: ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ହେଲେ ୨ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra 2026: ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୦ ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ରାଶି
Rath Yatra 20262 hrs ago
2
Gold rate today3 hrs ago
3
Ex Mla Prabhat Biswal5:00 AM IST
4
petrol diesel price today3:24 AM IST
5
top 10 news today3:03 AM IST