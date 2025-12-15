Axar Patel ruled out: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପୂରା T20 ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି

Advertisement
India Vs South Africa T20 series: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଚାଲିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏହି ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:09 PM IST

ବିସିସିଆଇ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବାକି ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ବିସିସିଆଇ ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଦଳ ସ୍ୱରୂପ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି। ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶାହବାଜ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ରେ ଖେଳିଥିଲେ।

ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ ଭାରତ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକଦିବସୀୟରେ ତିନୋଟି ଏବଂ ଟି-୨୦ରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଖେଳିଥିଲେ। କଟକ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୧ ଏବଂ ୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। କଟକରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୭ ରନ୍ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ସେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ୨୧ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁବମନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ବରୁଣ  ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ।

