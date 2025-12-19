India squad: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ କେବେ ଘୋଷଣା ହେବ? ଜାଣନ୍ତୁ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ

India T20 World Cup 2026 squad: ବିସିସିଆଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ କେବେ ଘୋଷଣା ହେବ।
India T20 World Cup 2026 squad: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ବର୍ଷକୁ ଖୁସି ମନରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ। ସାଧାରଣତଃ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ଶୀଘ୍ର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଟି-୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବାର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ ସମେତ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବ। ବିସିସିଆଇର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟି ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ଶନିବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇର ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ IDFC ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ୨୦୨୬ ICC ପୁରୁଷ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଦଳ ଚୟନ କରିବାକୁ ବୈଠକ କରିବ।
ଚୟନ କମଟି ବୈଠକ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧:୩୦ ସମୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏବଂ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବିସିସିଆଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ଡିସେମ୍ବରରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଆଘାତ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁବମନ ଗିଲ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟି-୨୦କୁ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଘାତ ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗିଲଙ୍କ ଫର୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟି-୨୦ରେ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଭାରତ ପାଖରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାକଅପ୍ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ତଥାପି ବିସିସିଆଇ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏହି ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରେ କିପରି ଫିଟ୍ କରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ପେସ୍ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।