T20 World Cup Final: ଇତିହାସ ରଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳକୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ରବିବାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି। ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 08, 2026, 12:56 PM IST

T20 World Cup Final: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳକୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ରବିବାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି। ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ୯୩,୦୦୦ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ୨୦୨୪ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ଭରିଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ନିଜର ଟାଇଟଲ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ତିନି ଥର ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଚତୁର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କେବଳ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ନଭେମ୍ବର 19, 2023ର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଠିକ୍ ୩୬୪ ଦିନ ପୂର୍ବେ ୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ସମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ICC ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବିଜୟରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଯଦିଓ ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏକ 50-ଓଭର ଫର୍ମାଟ ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ସେହି ଦଳର ଅଂଶ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁବାଇରେ ସେହି ଏକପାଖିଆ ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇପାରେ।

ଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ
ଫାଇନାଲ ଜିତିବା ପାଇଁ ସାହସ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଖେଳଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପରେ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏପରି କୌଣସି ଭୁଲର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଭାରତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାମନା ପାଇଛି। ବିଜୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ଏକ ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଭାରତ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳକୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶା ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି। ରବିବାର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳ ସୁଖଦ ପାଗରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଫଳତା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲିଯିବ। ତଥାପି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାରତ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ପରି ଖେଳାଳିମାନେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ପରି ଖେଳାଳିମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହୁଏ।

ବୁମରାହ କିୱିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେବ "ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସର୍ଦ୍ଦାର"। ଏହି ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ। ଫାଇନାଲରେ ବୁମରାହଙ୍କ ଚାରି ଓଭର ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଇନିଂସର ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ ସେ ଆଲେନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଯିଏ ସେମିଫାଇନାଲରେ 33 ବଲ୍ ରେ 100 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ କିମ୍ବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନୂତନ ବଲ୍ ଲେନ୍ଥ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବୁମରାହଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଡାକିବା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, କାରଣ ସେ ଉଭୟ ପଟେ ବଲ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ କରିପାରିବେ।

କିନ୍ତୁ ଫିଲିପ୍ସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଥିଲେ, "ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଜଣେ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପରି ଖରାପ ଦିନ ଆସିପାରେ।" ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ଅଫ୍-ସ୍ପିନର କୋଲ୍ ମ୍ୟାକକୋଞ୍ଚିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଡକାଯାଇପାରେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେବ, ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି।

ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଫର୍ମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ।
ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ବିଫଳତା। ସେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଜଣେ ଭଲ ବଦଳକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ: ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ଫିନ ଏଲନ, ଟିମ ସିଫର୍ଟ, ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ, ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ, ଡ୍ୟାରିଲ ମିଚେଲ, ମ୍ୟାଟ ହେନରୀ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ, କୋଲ ମ୍ୟାକକାଞ୍ଚି, କାଇଲ ଜ୍ୟାମୀସନ, ଜ୍ୟାକବ ଡଫି, ଡେଭନ କନୱେ, ଜିମି ନିଶମ, ଇଶ ସୋଢୀ 

Prabhudatta Moharana

