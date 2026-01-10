IND vs NZ: ଭଦୋଦରାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ୱାନଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ...୪ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର

IND vs NZ: ହର୍ଷିତ ରାଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି।
IND vs NZ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦଳକୁ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ ରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ପୁଣି ଥରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚରେ ରଖାଯାଇଛି
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଗତ ଦିନିକିଆର ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ, ଜୟସୱାଲ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଫିଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ୱିକେଟ କିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। କେ.ଏଲ ରାହୁଲ ୱିକେଟ କିପର ଭାବରେ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ପନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଳି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଖେଳୁଥିବା ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ
ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ହର୍ଷିତ ରାଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ:
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।
