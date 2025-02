Telengana News: ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଭୁଶୁଡିଲା ସୁଡଙ୍ଗ, ଦବିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫର ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ

Telengana News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଶ୍ରୀଶୈଲମ୍ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କେନାଲ (SLBC) ଭୁଶୁଡି ପଡିବାରୁ ୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାର ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁଡଙ୍ଗରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ପାଣି ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ, NDRF ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ଏନଡିଆରଏଫର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଏବଂ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୧୩.୫ କିଲୋମିଟର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଦତ୍ତା କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ମୋଟ ଉପରେ ଟନେଲ୍ ଗେଟ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩.୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ୧୧ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ବାକି ୨ କିଲୋମିଟର କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ।

ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅଂଶର ଶେଷ ୨୦୦ ମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦ୍ୱାରା ଅବରୋଧିତ ହୋଇଥିଲା, ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। "ଆମେ ଟନେଲ୍ ବୋରିଂ ମେସିନ୍, TBM ର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ," ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଚିତ୍କାର କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟରର ଏକ ପ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଯାହା ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସହିତ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା ନହୁଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡିବ ନାହିଁ।

#WATCH | Nagarkurnool, Telangana: SDRF, NDRF and other rescue teams, along with officials from Singareni Collieries, return after inspecting the collapsed portion of the Srisailam Left Bank Canal (SLBC) tunnel, in which at least eight workers are feared trapped. pic.twitter.com/qun7EZWPc9

