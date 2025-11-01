Rohan Bopanna Retirement: ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରୋହନ ବୋପନ୍ନା ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ୪୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଡବଲ୍ସରେ ନମ୍ବର ୧ ରାଙ୍କିଂରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଟେନିସ୍ କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ରୋହନ ବୋପନ୍ନା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କିପରି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ୨୦ଟି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ ପରେ, ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା ଲେଖିବା ସମୟରେ, ମୋର ହୃଦୟ ଭାରୀ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଭାରତର କୁର୍ଗର ଏକ ଛୋଟ ସହରରୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମୋର ସର୍ଭିସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାଠ କାଟିବା, ଷ୍ଟାମିନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କଫି ବଗିଚା ଦେଇ ଦୌଡ଼ିବା ଏବଂ ଭଙ୍ଗା କୋର୍ଟରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପିଛା କରିବା, ଏସବୁ ଅବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି।"
ରୋହନ ବୋପନ୍ନା ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଟେନିସ୍ ମୋ ପାଇଁ କେବେବି କେବଳ ଏକ ଖେଳ ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ମୋତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା। ମୋର ପିତାମାତା ମୋର ହିରୋ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ, ରଶିମ, ସର୍ବଦା ମୋ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।"
❤️❤️❤️ pic.twitter.com/IS3scPrwhW
— Rohan Bopanna (@rohanbopanna) November 1, 2025
ବୋପନ୍ନା ନିଜ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ, ବୋପାନ୍ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସାଥୀ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଫିଜିଓ, ଦଳ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ, ମୋର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଜିତିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କର ଏବଂ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅ।"
ରୋହନ ବୋପନ୍ନା ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୭ରେ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ ଡାବ୍ରୋସ୍କିଙ୍କ ସହ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ମିଶ୍ରିତ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ମାଥ୍ୟୁ ଏବଡେନଙ୍କ ସହ ୨୦୨୪ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବୋପାନ୍ନା ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ (ଓପନ୍ ଏରା) ଜିତିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ଥିଲେ।