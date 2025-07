Radhika Yadav Shot Dead: ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରାଧିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ନିଜ ବାପା ନେଲେ ଜୀବନ

Radhika Yadav Shot Dead: ଗୁରୁବାର ଦିନ ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରାଧିକା ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦:୩୦ ସମୟରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସେକ୍ଟର ୫୭ ସ୍ଥିତ ରାଧିକା ଯାଦବଙ୍କ ଘରର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଘଟିଥିଲା।

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଭିଡିଓ ରିଲ୍ ସୁଟ୍ କରିବା ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ରାଧିକା ଯାଦବଙ୍କ ବାପା ଦୀପକ ଯାଦବ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ରିଭଲଭର ବାହାର କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସେ ରାଧିକାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଧିକା ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୋଲିସର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଘରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାପା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ରାଧିକାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ରିଭଲଭର। ଏହା ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

Gurugram, Haryana | Tennis player Radhika was shot dead with three bullets in Sector 57, Gurugram. The father has been accused of murder, and the bullets were fired from his licensed revolver. Gurugram Police has arrested the accused father, and a case is being registered:…

