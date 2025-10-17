Advertisement
Test Twenty: କ୍ରିକେଟରେ ଯୋଡିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ନୂଆ ଫର୍ମାଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି 'ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି'?

Test Twenty: ଟେଷ୍ଟ, ODI ଏବଂ T20 ପରେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ଫର୍ମାଟ୍ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଫର୍ମାଟର ନାମ 'ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି'। ଟେଷ୍ଟ, ODI ଏବଂ T20 ପରେ ଏହା ଖେଳର ଚତୁର୍ଥ ଫର୍ମାଟ୍ ହେବ। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 17, 2025, 04:33 PM IST

Test Twenty cricket
Test Twenty Cricket: ଟେଷ୍ଟ, ODI ଏବଂ T20 ପରେ ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ଫର୍ମାଟ୍ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଫର୍ମାଟର ନାମ 'ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି'। ଟେଷ୍ଟ, ODI ଏବଂ T20 ପରେ ଏହା ଖେଳର ଚତୁର୍ଥ ଫର୍ମାଟ୍ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା। ଏହି ନୂତନ ଫର୍ମାଟ୍ ୧୩ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ୍, ହରଭଜନ ସିଂହ, ସାର୍ କ୍ଲାଇଭ୍ ଲଏଡ୍ ଏବଂ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଆୟୋଜକ ଗୌରବ ବହିରୱାନିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନୂତନ ଫର୍ମାଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମଟି ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଏହି ନୂତନ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସିଜିନ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆୟୋଜକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଟୁରିଂ ଲିଗ୍ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆୟୋଜକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୩ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହେବ, ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ବୈଧ ପରିଚୟପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି।

କେତେ ଓଭର ଚାଲିବ ମ୍ୟାଚ୍?
ଏହି ନୂତନ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ୮୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଉଭୟ ଦଳ ୨୦ ଓଭରର ଦୁଇଟି ଇନିଂସ ଖେଳିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନିଂସରୁ ମୋଟ ସ୍କୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନିଂସରୁ ସ୍କୋର ଯୋଡ଼ି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଦୁଇଟି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହା ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଉଭୟର ନିୟମକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ନିୟମ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା, ପରାଜୟ, ଟାଇ କିମ୍ବା ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇପାରେ।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି କ୍ଲାଇଭ୍ ଲଏଡ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୨-୦ରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଆସିଛି। ଲଏଡ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାରିବିଆନ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ନୂତନ ଫର୍ମାଟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।

