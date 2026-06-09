Fifa World Cup: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜୁନ୍ ୧୧ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏହି ସଂସ୍କରଣ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ରେକର୍ଡ ୪୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ୩୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୦୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବିଜେତା ଦଳକୁ ପ୍ରାୟ ₹୪୭୭ କୋଟି (ୟୁଏସ୍ $୫୦ ନିୟୁତ) ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ, ବିଜେତା ଦଳକୁ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଟ୍ରଫି ମିଳିବ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା କ୍ରୀଡା ଟ୍ରଫି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹190 କୋଟି (US$20 ନିୟୁତ)। ଏହା ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା (75 ପ୍ରତିଶତ ସୁନା)ରେ ତିଆରି ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋଗ୍ରାମ (13 ପାଉଣ୍ଡ) ଓଜନ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 37 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍। ଏହି ଟ୍ରଫି ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ତିଆରି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ଟ୍ରଫି
ଟ୍ରଫିର ବେସ୍ ଦୁଇଟି ସ୍ତର ମାଲାକାଇଟ୍ ପଥରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ୧୯୯୪ ମସିହାରେ, ଟ୍ରଫିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେତା ଦଳର ନାମ ଖୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବେସ୍ ରେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାଜିଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ଥର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ଇଟାଲି ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଚାରି ଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ତିନି ଥର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଉରୁଗୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଟି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ଥରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏସୀୟ ଦେଶ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିନାହିଁ।
ଅସଲି ଟ୍ରଫି କେବଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ FIFA ବିଶ୍ୱକପର ବିଜେତା ଦଳକୁ କେବଳ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାରେ ତିଆରି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରଫି ଦିଆଯାଏ। ଏହା ପରେ, ବିଜେତା ଦଳଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରଫି ନିଆଯାଇ ଜୁରିଚ୍ସ୍ଥିତ FIFA ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଏ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେତା ଦଳକୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଟ୍ରଫି ପ୍ରକୃତ ସୁନାରେ ତିଆରି ନୁହେଁ। ପ୍ରତିକୃତି ଟ୍ରଫି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି ଟ୍ରଫି ତିଆରି କରିବା ପରେ, ଏହାକୁ ସୁନାରେ ଆବୃତ କରାଯାଏ।