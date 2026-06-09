Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Fifa world Cup: ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ତିଆରି ଫିପା ୱାର୍ଲଡ କପ ଟ୍ରଫି, ୬ କିଲୋ ଓଜନ; ଜାଣନ୍ତୁ ଫିପା ଟ୍ରଫିର କିଛି ଅଜଣା କଥା

Fifa world Cup: ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ତିଆରି ଫିପା ୱାର୍ଲଡ କପ ଟ୍ରଫି, ୬ କିଲୋ ଓଜନ; ଜାଣନ୍ତୁ ଫିପା ଟ୍ରଫିର କିଛି ଅଜଣା କଥା

୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜୁନ୍ ୧୧ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଏହି ସଂସ୍କରଣ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିବେ। ରେକର୍ଡ ୪୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ୩୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୦୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବିଜେତା ଦଳକୁ ପ୍ରାୟ ₹୪୭୭ କୋଟି (ୟୁଏସ୍ $୫୦ ନିୟୁତ) ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଏ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 09, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:39 PM IST
Fifa world Cup: ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ତିଆରି ଫିପା ୱାର୍ଲଡ କପ ଟ୍ରଫି, ୬ କିଲୋ ଓଜନ; ଜାଣନ୍ତୁ ଫିପା ଟ୍ରଫିର କିଛି ଅଜଣା କଥା
Image Credit: AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ତିଆରି ଫିପା ୱାର୍ଲଡ କପ ଟ୍ରଫି, ୬ କିଲୋ ଓଜନ; ଜାଣନ୍ତୁ ଫିପା ଟ୍ରଫିର କିଛି
FIFA World Cup2 min ago
2
Odisha news26 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
Odisha Weather Update1 hr ago
5
khan sir3 hrs ago