ICC 5 New Rules: କ୍ରିକେଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ICC, ଜାଣନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟରୁ ଟି20 କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ?

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 02, 2026, 08:20 PM IST

ICC 5 New Rules: (ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ) ଆଇସିସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପାଞ୍ଚଟି ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସକ ସଂସ୍ଥା ମେ ୩୧ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବୈଠକ କରି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ନିୟମର ପ୍ରଭାବ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍, ଟି20 ଏବଂ ଏକଦିବସୀୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା।  

ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଛୋଟ ବିରତି
ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି20ରେ କେବଳ ୧୫ ମିନିଟ୍ ବିରତି ଦେବ। ପୂର୍ବରୁ, ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ମିନିଟ୍ ବିରତିକୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ଇନିଂସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରି ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ।

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ
ଆଇସିସିର ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାନୀୟ ବିରତି ବା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ ସମୟରେ, ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କେବଳ ଅତିରିକ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ସହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଯେକୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବେ।

ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପିଙ୍କ୍ ବଲ୍‌ର ବ୍ୟବହାର
ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପିଙ୍କ୍ ବଲ୍‌ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ଖରାପ ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ଲାଲ ବଲ୍‌ ବଦଳରେ ପିଙ୍କ୍ ବଲ୍‌ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜାରି ରଖାଯାଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ICC ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।

ଲେଗ୍‌-ସାଇଡ୍‌ ୱାଇଡ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ନିୟମ ଅଛି?
ICC ବୈଠକରେ ଲେଗ୍‌-ସାଇଡ୍‌ ୱାଇଡ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ, ଯଦି କୌଣସି ବଲ୍ ଲେଗ୍‌-ସାଇଡ୍‌ ଦେଇ ତଳକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ୱାଇଡ୍‌ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଏକ ରେଖା ଟାଣି ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଆଧାରରେ ଅମ୍ପାୟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ଏକ ୱାଇଡ୍‌କୁ ୱାଇଡ୍‌ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ।

ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହକ୍‌ ଆଇ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ବୋଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ICC ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହକ୍‌ ଆଇ ତଥ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ଅମ୍ପାୟାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ବୋଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

