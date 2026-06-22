Add Zee Business As A Preferred Source
App

Alireza Beiranvand: ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଶୋଇଥିବା ଯୁବକ ଆଜି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ନାୟକ

Alireza Beiranvand: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇରାନ ଦଳର ଗୋଲକିପର ଆଲିରେଜା ବେଇରାନଭାଣ୍ଡ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍-ଜି ମୁକାବିଲାରେ ସେ ୭ଟି ଚମତ୍କାର ସେଭ୍ କରି ଇରାନକୁ ପରାଜୟରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ୦-୦ ଗୋଲରେ ଡ୍ର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ‘ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍’ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 22, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:53 PM IST
Alireza Beiranvand: ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଶୋଇଥିବା ଯୁବକ ଆଜି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ନାୟକ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସମୁଦ୍ରରୁ ସିଧା ଥାଳିକୁ: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଥମ ସି-ଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ
Aki’s Harbour1 hr ago
2
Organ Doner1 hr ago
3
pankaj tripathi3 hrs ago
4
America Iran Talks4:06 AM IST
5
Petrol Diesel price3:31 AM IST