Alireza Beiranvand: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇରାନ ଦଳର ଗୋଲକିପର ଆଲିରେଜା ବେଇରାନଭାଣ୍ଡ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍-ଜି ମୁକାବିଲାରେ ସେ ୭ଟି ଚମତ୍କାର ସେଭ୍ କରି ଇରାନକୁ ପରାଜୟରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ୦-୦ ଗୋଲରେ ଡ୍ର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ‘ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍’ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଆଜି ଯିଏ ଇରାନର ଫୁଟବଲ ଦିଵାର ଭାବେ ପରିଚିତ, ସେ କେବେ ଜଣେ ଗରିବ ଚରାଳିଆ ଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଇରାନର ଲୋରେସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ଖୁର୍ରମାବାଦରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଅଲିରେଜା ଏକ କୁର୍ଦ୍ଦିଶ ଖାନାବଦୋଶ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଭେଡ଼ା ଚରାଇବା ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ ଥିଲା।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟବଲ ସ୍ୱପ୍ନ:
ଅଲିରେଜାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗୋଲକିପର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳାସିତା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ମୋର୍ତେଜା ବେଇରାନଭାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ପରିବାରର କାମରେ ଲାଗି ରହୁ ଏବଂ ଫୁଟବଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏପରିକି ସେ ଅଲିରେଜାଙ୍କ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡି ଦେଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ଅଲିରେଜାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଥମାଇ ପାରିନଥିଲା। କିଶୋର ବୟସରେ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର କରି ଘର ଛାଡ଼ି ତେହରାନ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ନ ଥିଲା ରହିବାକୁ ଘର, ନ ଥିଲା ପରିଚିତ ଲୋକ। ଅନେକ ମାସ ଧରି ସେ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ୍ ବାହାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରାତି କାଟିଥିଲେ।
ପେଟ ପୋଷିବାକୁ କରିଥିଲେ ଅନେକ କାମ:
ଜୀବନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅଲିରେଜାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁଦାର, କାର୍ ୱାଶ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଷାକ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ପିଜା ଦୋକାନରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିନରେ କାମ ଏବଂ ଖାଲି ସମୟରେ ଫୁଟବଲ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ।
ପାହାଡ଼ର ଖେଳରୁ ଗଢ଼ିଲା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ:
ଛୋଟବେଳେ ଅଲିରେଜା ‘ଦାଲପାରାନ’ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହି ଖେଳରେ ଭେଡ଼ାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଫୁଟବଲ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଥ୍ରୋ କରିବାର ଗିନିଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୬ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୨୦୦.୧୪ ଫୁଟ୍ ଦୂରକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଫୁଟବଲ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଡ୍ରପ୍ କିକ୍ର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି।
ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି ବଞ୍ଚାଇ ହୋଇଥିଲେ ହିରୋ:
୨୦୧୮ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ Cristiano Ronaldoଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି ସେଭ୍ କରିବା ପରେ ଅଲିରେଜା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା।
ଫିଫା ୨୦୨୬ରେ ପୁଣି ଚମକିଲେ:
ଏବେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାତଟି ଜବରଦସ୍ତ ସେଭ୍ କରି ସେ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱର ନଜର ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଇରାନକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିବାବେଳେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି।