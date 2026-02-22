OCAରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି- ଲଳିତେନ୍ଦୁ

ଲଳିତେନ୍ଦୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ OCA ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ (OCA) ନିର୍ବାଚନ କଳି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜେନେରାଲ୍ ବଡି ବୈଠକକୁ ବୟକଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର । ବୈଠକକୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଲଳିତେନ୍ଦୁ । ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ନିର୍ବାଚନ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଲଳିତେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋଧା କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୧୬ଟି ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ କରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ OCA ନିର୍ବାଚନ ନ କରି ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ବିରୋଧ କରି ବୟକଟ୍ କରୁଛି ଏହଂ BCCIକୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରିବି । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି ବୋଲି ଲଳିତେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା OCAକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି । OCAରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ତେଣୁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଉ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିବି ।
ଲଳିତେନ୍ଦୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ OCA ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଛନ୍ତି । ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, OCAରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ । ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ କହୁଛନ୍ତି ଭେଟନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ଫେରାଦ ହେବି । ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ GBରେ OCA ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ନ କରିବାକୁ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବିଲ୍ ଆସିବା ପରେ ଓ BCCI ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ଏନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି OCA ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।
