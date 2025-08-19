Asia Cup 2025: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ୭ ଖେଳାଳି, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଚମକାଇଲେ ଭାଗ୍ୟ
Asia Cup 2025: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ୭ ଖେଳାଳି, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଚମକାଇଲେ ଭାଗ୍ୟ

Asia Cup 2025: ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଦୁଇଜଣ ୱିକେଟକିପର ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଓ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:16 PM IST

Asia Cup 2025 Indian Squad
Asia Cup 2025 Indian Squad

Asia Cup 2025 Indian Squad: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଯୁବ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

୭ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲାଗିଲା ଜ୍ୟାକପଟ୍ 
ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ୭ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବେ।

ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ଅଭିଷେକ
ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିବା ସମୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ୪୨ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ ୮୬୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଭିଷେକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ ୫୩୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଆସିଛି।

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୩୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳ ପାଇଁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଭଲ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଦଳରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଆଇପିଏଲରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟି-୨୦ ଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ୧୮ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ ୩୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଅନେକ ଆଶା
ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍-ଅପ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସମେତ ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ଓ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ କ୍ରମରେ ଆସି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଯଦି ସେ ନିଜ ଲୟରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ସେ କେବଳ କିଛି ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଗତି ବଦଳାଇ ପାରିବେ।

Jagdish Barik

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ୭ ଖେଳାଳି, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଚମକାଇଲେ ଭାଗ୍ୟ
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା NEET ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏସିଆ କପ୍‌ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ଖବର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, SCO ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ୬ ଲେନ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍‌ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
Tour travel Raid: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଅପରେଟର୍, ହଠାତ୍ ଚଢାଉ କଲା
