ବିଶ୍ୱକପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗର୍ଡନ୍

Fifa World Cup 2026: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଫୁଟବଲ୍ କୁ ନେଇ କ୍ରେଜ୍ ଚାଲିଛି । ଯଦିଓ ୨୦୨୬ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ତାରକାମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ଏପରି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା। ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆଶା ରହିଛନ୍ତି ।
ଗତି, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଯୁବ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ଏକ ଖେଳ ହେଉଛି ଫୁଟବଲ୍ । ତଥାପି ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଏପରି ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଡେଣା ଦେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ, ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଅଭିଜ୍ଞମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଲକିପର, କ୍ରେଗ୍ ଗର୍ଡନ୍, ୪୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଗର୍ଡନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି। ଆଘାତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କମି ନାହିଁ । ଏବେ, ସେ ବିଶ୍ୱକପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ । ୪୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ, 'ଗୋଲ୍ ମେସିନ୍' ତାଙ୍କର କୌଣସି ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ହରାଇ ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଏହା ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍। କ୍ୟାରିଅର୍ ଗୋଲର ଯାଦୁକରୀ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟର ଅତି ନିକଟତର ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରଫି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହଜିଯାଇଛି - ଏକ ପୁରସ୍କାର ଯାହା ସେ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି।
ତା'ପରେ ଅଛନ୍ତି ଲିଓନେଲ୍ ମେସି, ଯାହାକୁ ଫୁଟବଲ୍ର 'ଭଗବାନ' ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ । ପ୍ରାୟ ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମେସି ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ-ସମତୁଲ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୋଟ ୧୩ଟି ଗୋଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସର୍ବକାଳୀନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍କୋରର୍ କରିଛନ୍ତି। ମେସିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ମୁକୁଟ ବଜାୟ ରଖିବା। ପ୍ରବୀଣ ମେକ୍ସିକାନ୍ ଗୋଲକିପର ଗିଲେର୍ମୋ ଓଚୋଆ, କ୍ରୋଏସିଆନ୍ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡ ମାଏଷ୍ଟ୍ରୋ ଲୁକା ମୋଡ୍ରିଚ୍, ବୋସନିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଡିନ୍ ଡେଜେକୋ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର 'ୱାଲ୍' ମାନୁଆଲ୍ ନୁଏର୍ ମଧ୍ୟ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, ଗୋଲକିପରମାନେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି । ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୋଲକିପର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜାପାନର ୟୁଟୋ ନାଗାଟୋମୋ ଏବଂ ଉରୁଗୁଏର ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ମୁସଲେରାଙ୍କ ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ବୟସ ନୁହେଁ ବରଂ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ତେବେ ପିଚ୍ରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ । ଏହା ହିଁ ଫୁଟବଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ । ଯେଉଁଠାରେ ଆଗ୍ରହ ବୟସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
Also Read- ତେଲକୋଇରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ ମୃତ