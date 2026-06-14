Add Zee Business As A Preferred Source
App

ବିଶ୍ୱକପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗର୍ଡନ୍

ଗତି, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଯୁବ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ଏକ ଖେଳ ହେଉଛି ଫୁଟବଲ୍ । ତଥାପି ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଏପରି ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 14, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:34 PM IST
ବିଶ୍ୱକପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗର୍ଡନ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିଶ୍ୱକପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗର୍ଡନ୍
FIFA World Cup 20261 min ago
2
Maoist dump20 min ago
3
Annapurna scheme29 min ago
4
road accident1 hr ago
5
PM Narendra Modi2 hrs ago