FIFA 2026: ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଏହି ଦେଶ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନକ ଆଉଟରେ ପ୍ରବେଶ

FIFA 2026:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ୨୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ୧୯୯୮, ୨୦୦୨ ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଭାବରେ ୨୦୧୦ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା, ଏହା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୦ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲା।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଭାବରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରେ କାତାର 2022 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସମାନ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଫିଫାର ସାମଗ୍ରିକ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 60ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ Aରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 1-0 ଗୋଲରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଐତିହାସିକ ବିଜୟର ନାୟକ ଥିଲେ ଥାପେଲୋ ମାସେକୋ, ଯିଏ ମ୍ୟାଚ୍ର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ମାସେକୋ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିନିଟ୍ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋରିଆନ ଡିଫେଣ୍ଡର ଲି ଗିହୁକ୍ ଏକ ସଫଳ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ ମାକଗୋପା ଏବଂ ଥାଲେଣ୍ଟେ ମ୍ବାଥା ପରେ ଗୋଲ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଗୋଲକିପର କିମ୍ ସେଉଙ୍ଗଗ୍ୟୁ ଉଭୟ ଥର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ।
୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି
ପ୍ରଥମାହାର୍ଦରେ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଲ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଙ୍ଗ-ବୋ ଦଳରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ସୋନହେଉଙ୍ଗ-ମିନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତଥାପି, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପଦକ୍ଷେପ ଓଲଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ୬୩ତମ ମିନିଟରେ, ତେସପାଙ୍ଗ ମୋରେମି ଏକ ଚମତ୍କାର ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପେନାଲ୍ଟି ବକ୍ସର କଡ଼ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପାସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମାସେକୋ ପୁଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲେ।
ମାସେକୋ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ମାସେକୋ ବଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଧା ଗୋଲରେ ବାମପାଦରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ। 22 ବର୍ଷ ଏବଂ 225 ଦିନ ବୟସରେ, ମାସେକୋ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଗୋଲ ଦେବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଗୋଲ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭେଦ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ସହିତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମାସେକୋ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ବିଜୟ ପରେ, ମାସେକୋ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଟଳ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଜୟକୁ ସେହି ସମସ୍ତ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ କରି ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ମାସେକୋ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ଅନେକ କଷ୍ଟକର ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସକ୍ଷମ।