Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଏହି ଦେଶ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନକ ଆଉଟରେ ପ୍ରବେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ୨୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ୧୯୯୮, ୨୦୦୨ ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଭାବରେ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 25, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:44 PM IST
FIFA 2026: ବିଶ୍ୱକପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଏହି ଦେଶ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନକ ଆଉଟରେ ପ୍ରବେଶ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ବିଶ୍ୱକପ ବେଳେ ଫିଫା ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
FIFA 20261 hr ago
2
Gold rate today1 hr ago
3
Earthquake in Venezuela3 hrs ago
4
Rain Alert3 hrs ago
5
sujata karthikeyan4:14 AM IST