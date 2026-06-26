Fifa 2026: ବିଶ୍ୱକପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିରଳ ରେକର୍ଡ, ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ

Fifa 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: FIFA ବିଶ୍ୱକପର ୯୬ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। FIFA ବିଶ୍ୱକପର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ୨୦୨୬ FIFA ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ D ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଡିଫେଣ୍ଡର ଅଷ୍ଟିନ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୭୩ତମ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହା ୨୦୨୨ କାତାର ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ୬୪ ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୧୭୨ ଗୋଲ ସ୍କୋର ହୋଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଏହି ରେକର୍ଡ ୨୦୨୬ FIFA ବିଶ୍ୱକପରେ ମାତ୍ର ୫୯ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର ହୋଇଥିଲା। ତୁର୍କୀ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ୩-୨ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମୋଟ ଗୋଲ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୭ କରିଥିଲା।
ଫିଫା ସଭାପତି ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ ଏହି ସଫଳତାରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିଆନି ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଫୁଟବଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଗୋଲ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରୁଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥିବାରୁ, ଗୋଲ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼, କାରଣ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ୩୨ ରୁ ୪୮କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୋଟ ମ୍ୟାଚ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୬୪ ରୁ ୧୦୪କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
୯୬ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ବିରଳ ରେକର୍ଡ
ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ କେବଳ ଗୋଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦର୍ଶକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 3.6 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଯେକୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଉପସ୍ଥିତି। ପୂର୍ବରୁ, ସର୍ବାଧିକ ଉପସ୍ଥିତିର ରେକର୍ଡ 1994 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 3.5 ନିୟୁତ ଲୋକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତଥାପି, 2026 FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେହି ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ୧୭୭ ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଇନଫାଣ୍ଟିନୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୬ଟି ଆୟୋଜକ ସହରର ପରିବେଶ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରୁଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରିବେ।
ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୮୧,୨୨୩ ଦର୍ଶକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ୧୯୯୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୨୭୭,୦୭୦ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।