Add Zee Business As A Preferred Source
App

Fifa 2026: ବିଶ୍ୱକପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିରଳ ରେକର୍ଡ, ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: FIFA ବିଶ୍ୱକପର ୯୬ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। FIFA ବିଶ୍ୱକପର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ୨୦୨୬ FIFA ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ D ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା।

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 26, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:07 PM IST
Fifa 2026: ବିଶ୍ୱକପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିରଳ ରେକର୍ଡ, ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Top 10 News Headlines Odisha14 min ago
2
FIFA 202654 min ago
3
Rangashoor1 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
FIFA 20261 hr ago