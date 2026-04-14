Today IPL Match 14 April 2026: ଚେନ୍ନାଇକୁ ଭେଟିବ କୋଲକାତା, ଜାଣନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ

Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବା ପରେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ ଆଇପିଏଲର ୨୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚେପକ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରେ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଜି ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ପଡିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବେ।
ଦଳଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଚଳିତ ଆଇପିଏଲରେ ଉଭୟ ଚେନ୍ନାଇ ଓ କୋଲକାତା ବେଶ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେନ୍ନାଇ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ କୋଲୋକାତା ବିଜୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ସଫଳତା ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୩୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ CSK ୨୦ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ KKR ୧୧ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଚେପକରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ CSK ମଧ୍ୟ ୮-୪ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ତଥାପି, ୨୦୨୨ ପରଠାରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଉଭୟ ଦଳ ୩-୩ରେ ବରାବର ଅଛନ୍ତି।
ଚେପକରେ ସ୍ପିନରଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ଚେପକ ପିଚ୍କୁ ସ୍ପିନର-ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ KKRର ସ୍ପିନ୍ ଯୋଡ଼ି ନାରିନ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠାରେ ଚମତ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ବରୁଣଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେ ପାଞ୍ଚ ଇନିଂସରେ ଦୁଇଥର ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଅ ଇନିଂସରେ ଦୁଇଥର ବରୁଣ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବରୁଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ମାତ୍ର 90।
ଏମଏସ ଧୋନି କାହିଁକି ଖେଳୁନାହାଁନ୍ତି
ଯଦିଓ ଏମଏସ ଧୋନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ନାରିନ ତାଙ୍କୁ ତିନିଥର ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଧୋନିଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 62 ଏବଂ 52। ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କୁ କେବେ ନାରିନ ଆଉଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିନିଶର ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 91 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।