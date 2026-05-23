Today IPL Match 2026: ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ-ପଞ୍ଜାବ ମୁକାବିଲା

Today IPL Match 2026: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ୬୮ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଶନିବାର(ଆଜି) ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ତରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଭେଟିବ । ସୁପର ଜାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ଲ ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାଦ ପଡି ସାରିଛି। ତେଣୁ ଦଳ କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବ।
Today IPL Match 2026: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ୬୮ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଶନିବାର(ଆଜି) ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ତରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଭେଟିବ । ସୁପର ଜାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ଲ ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାଦ ପଡି ସାରିଛି। ତେଣୁ ଦଳ କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବ। ପଞ୍ଜାବ ଲାଗି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କର ବା ମର ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହାରିଲେ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଆଶା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଜାବ ବିଜୟ ଲାଗି ସବୁ ଶକ୍ତି ଖଟାଇବ। ଶ୍ରୟସ୍ ଆୟର୍ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧିନ ପଞ୍ଜାବ୍ କିଙ୍ଗସ୍ ବିଜୟ ଜରୁରୀ। ପଞ୍ଜାବ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରି ଟେବଲ୍ ର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟ ହେବ। ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ପ୍ଲେ ଅଫ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପଞ୍ଜାବ କ୍ରମାଗତ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ୨ ଦଳ ପରପ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ପଞ୍ଜାବ ୫୪ ରନ୍ ରେ ଜିତି ନେଲା। ଏଥର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନିକଟରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭସିମ୍ରନ୍ ସିଂ, କୁପର କନୋଲୀ, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ଓ ଆଜାମାତୁଲା ଓମାରଜାଇ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଶେଷକରି, ଆୟରଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ଼ ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ପରପ୍ପରକୁ ୭ଥର ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପଞ୍ଜାବ ୪ଟି ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ,ରାଜସ୍ଥାନକୁ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଶଦୀପ୍ ସିଂ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ତହଲ୍, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମହଶିନ୍ ଖାନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ରହୁଥିବା ତ୍ରୃଟି ସୁଧାରି ଗ୍ରାଉଣ୍ତକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।