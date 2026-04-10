Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:27 AM IST

RR vs RCB IPL Match: ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକ ମୁକାବିଲା, ଫ୍ରିରେ କିପରି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ ଜାଣନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୧୬ତମ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଓ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ଗୌହାଟିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେମାନେ RCB ବିପକ୍ଷରେ ସେହି ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ତିନୋଟି ଛକା ମାରି ତାଙ୍କର 300ତମ IPL ଛକା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ RR ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ। 18 ଇନିଂସରେ, ସନ୍ଦୀପ କୋହଲିଙ୍କୁ ସାତ ଥର ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି।

ରାଜସ୍ଥାନର ଉଭୟ ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ବୁମରାହଙ୍କ ଭଳି ବୋଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଯେପରି ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ସେମାନେ ବିଶେଷକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ ଜାକବ୍ ଡଫିଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ।

ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ IPL 2026ର ୧୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଶୁକ୍ରବାର, 10 ଏପ୍ରିଲ, 2026ରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ IPL 2026 ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟୀର ବାରସାପାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଆଜି RR-RCB IPL ମ୍ୟାଚ୍ କେତେ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? 
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ରୋମାଞ୍ଚକର IPL 2026 ମ୍ୟାଚ୍ IST ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ରେ ହେବ। ଗୌହାଟୀର ବର୍ଷାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍-ଅନୁକୂଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହୋଇଆସିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋର ଦେଖିବା ସାଧାରଣ କଥା।

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ବୈଭବ ସୁର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଧୃବ ଜୁରେଲ, ରିୟାନ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ସିମରନ ହେଟମେୟର, ଡୋଲୋଭାନ ଫେରେରା, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ସନ୍ଦିପ ଶର୍ମା, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବିରାଟ କୋହଲୀ, ଫିଲ ସଲ୍ଟ, ଦେବଦୁତ୍ତ ପାଡିକାଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର, ଟିମ ଡାଭିଡ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ରୋମାରିଓ ସେଫାର୍ଡ, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜାକବ ଡଫି, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହ, ସୁୟାସ ଶର୍ମା

