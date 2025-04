Update on Rohit Sharma: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍..

Update on Rohit Sharma: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ଟସ୍ ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନାହଁନ୍ତି।

ରୋହିତଙ୍କ ଟିମ୍ ରୁ ବାହାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରୋହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ।



MI Coach said "Rohit got a hit on his knee in the IT band & he tried to bat yesterday. He couldn’t put any weight on it - so, again he came & did a fitness test to try. It was discomfort for him to bat, put weight on that. So that’s why we precautioned, we thought, give him a few… pic.twitter.com/S3lEDUqzAI

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 5, 2025