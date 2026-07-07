Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ବେଲଜିୟମର ଦମଦାର ବିଜୟ, ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦା ନେଲା ଆମେରିକା

ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ମାଲିକ୍ ଟିଲମ୍ୟାନ୍ ୩୧ତମ ମିନିଟରେ ଫ୍ରି-କିକ୍‌ରୁ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ରେ ସମାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଖୁସି ମାତ୍ର ୬୧ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଥିଲା। ଖେଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବେଲଜିୟମ ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ କରି ପୁଣି ଆଗରେ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 07, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:06 PM IST
FIFA 2026: ବେଲଜିୟମର ଦମଦାର ବିଜୟ, ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦା ନେଲା ଆମେରିକା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM Modi: ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଚମକିଲା ଭାରତର ନାଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବ
PM Modi20 min ago
2
FIFA 202628 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
Accident News1 hr ago
5
Rath Yatra Special Train 20261 hr ago