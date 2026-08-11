/୧୨ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଦଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ହେବ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା

Vaibhav Sooryavanshi: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ଯୁବ ତାରକା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ମଇଦାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜ୍ରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ଏବେ ବୈଭବ ଘରୋଇ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇବେ। ଦଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ East Zone ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉପକ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।
ବୈଭବଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ?
ଦଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬-୨୭ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ East Zone ଓ North East Zone ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସକାଳ ୯:୩୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। BCCIର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚନାରେ ମଧ୍ୟ ୨୩-୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ Playing XI ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
East Zoneର ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଈଶାନ-ବୈଭବ
ଦଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ East Zone ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବେ ଈଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଉପକ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। East Zone ଦଳରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ, ମୁକେଶ କୁମାର, ଶାହବାଜ ଅହମଦ ଏବଂ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦଲୀପ ଟ୍ରଫି ଭଳି ରେଡ୍-ବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ୍ ଖେଳିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ହେବ।
ତାଙ୍କୁ ଉପକ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରାଯିବା ମଧ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଚାପ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ବୈଭବଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠି ଓ କେବେ?
ମ୍ୟାଚ୍: East Zone vs North East Zone
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ: ଦଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬-୨୭
ତାରିଖ: ୨୩ରୁ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬
ଆରମ୍ଭ ସମୟ: ସକାଳ ୯:୩୦
ସ୍ଥାନ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍
ମ୍ୟାଚ୍ର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଓ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଧିକାରିକ ପ୍ରସାରଣ ସୂଚନାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଭଲ, କାରଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାରଣ ବିବରଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।