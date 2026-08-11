Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /୧୨ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଦଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ହେବ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା

୧୨ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଦଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ହେବ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା

ଦଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ East Zone ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବେ ଈଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଉପକ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। East Zone ଦଳରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ, ମୁକେଶ କୁମାର, ଶାହବାଜ ଅହମଦ ଏବଂ କୁମାର କୁଶାଗ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 11, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:26 AM IST
୧୨ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଦଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ହେବ ରେଡ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୨୦୨୯ ଯାଏଁ ହର୍ମୁଜ୍ ବନ୍ଦ ଧମକ, ଆକାଶଛୁଆଁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍! ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକେଟ୍‌ରେ ପଡିବ କି ପ୍ରଭାବ?
2
3
4
5