Vaibhav Suryavanshi: ଭାରତ ‘A’ ଦଳ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘A’ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁପର ଓଭରରେ ଭାରତକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ହାର ପରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘ଏ’ ଦଳର ଜଣେ ଖେଳାଳି ବୈଭବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କିଛି ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳି ନିଜ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନପାରି ମାଠ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସହଖେଳାଳି ଓ ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଇଦାନ ଭିତରକୁ ଦଉଡ଼ିଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
Vaibhav got into a heated argument with Sri Lankan players after the super over pic.twitter.com/wnGyEF6Nvw
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବୈଭବଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା। ଦଳ ସହ ହୋଟେଲକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଅନୁରା ଟେନେକୁନଙ୍କ ସହ। ବୈଭବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଭାବେ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ।
ଅନୁରା ଟେନେକୁନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ବାହାରର ଚାପ ଓ ଶବ୍ଦକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ହାର-ଜିତ ଖେଳର ଏକ ଅଂଶ।
ଅନୁରା ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବୈଭବଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ ଓ ଚୌକା-ଛକା ମାରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୈଭବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜଣେ ବଡ଼ ତାରକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।