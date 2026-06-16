Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଭଡ଼କିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ମଇଦାନରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ!

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଭଡ଼କିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ମଇଦାନରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ!

Vaibhav Suryavanshi: ଭାରତ ‘A’ ଦଳ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ‘A’ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୁପର ଓଭରରେ ଭାରତକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ହାର ପରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 16, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:39 PM IST
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଭଡ଼କିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ମଇଦାନରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ!

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଭଡ଼କିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ମଇଦାନରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ!
Vaibhav Suryavanshi6 min ago
2
FIFA World Cup 202653 min ago
3
Digha Jagannath temple1 hr ago
4
Telegram Banned2 hrs ago
5
Gold rate today3 hrs ago