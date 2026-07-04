Add Zee Business As A Preferred Source
App

ENG vs IND 2nd T20I: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

Vaibhav Suryavanshi debut: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୧୫ ବର୍ଷ ୯୯ ଦିନ ବୟସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 04, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:29 PM IST
ENG vs IND 2nd T20I: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ଏହି ୧୦ ଜଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି କେବେ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି
FIFA 202632 min ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News2 hrs ago
4
SIS Security Guard Recruitment 20263 hrs ago
5
Odia News9:44 AM IST