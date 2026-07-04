ENG vs IND 2nd T20I: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

ENG vs IND 2nd T20I: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ । ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ବୈଭବ ଏବଂ ସେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଡେବ୍ୟୁ କ୍ୟାପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଡେବ୍ୟୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା T20 ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ବୈଭବ ଇତିହାସର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଡେବ୍ୟୁ କ୍ୟାପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ଥିଲା ଖୁସିର ଲୁହ, କାରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ। ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ୯୯ ଦିନ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଶଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ୧୬ ବର୍ଷ ୨୦୫ ଦିନ ବୟସରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ସେହି ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସାମଗ୍ରିକ ରେକର୍ଡ ଶଫାଲି ବର୍ମା (୧୫ ବର୍ଷ, ୨୩୯ ଦିନ)ଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା । ବୈଭବ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର (୧୮ ବର୍ଷ, ୮୦ ଦିନ)ଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଏହି ରେକର୍ଡ ବୈଭବ ଏବେ ସହଜରେ ନିଜ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ
ବିସିସିଆଇ ବୈଭବଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। X ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, BCCI ଲେଖିଛି ଯେ, "ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର #TeamIndia କ୍ୟାପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ।"
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ଜଣ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି:
1. ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ: ୧୫ ବର୍ଷ, ୯୯ ଦିନ (T20I, vs ଇଂଲଣ୍ଡ, ୨୦୨୬)
2. ଶଫାଲି ବର୍ମା: ୧୫ ବର୍ଷ, ୨୩୯ ଦିନ (T20I, vs ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୨୦୧୯)
3. ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର: ୧୬ ବର୍ଷ, ୨୦୫ ଦିନ (ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ, ୧୯୮୯)
4. ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ: ୧୭ ବର୍ଷ, ୧୩୦ ଦିନ (T20I, vs ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୨୦୧୮)
5. ପାର୍ଥିବ ପଟେଲ: ୧୭ ବର୍ଷ, ୧୫୩ ଦିନ (ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ, ୨୦୦୨)
ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଏବେ ବି ହାସନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି
ଯଦିଓ ବୈଭବ ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନର ହାସନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ହାସନ ରଜା ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ୧୪ ବର୍ଷ ୨୨୭ ଦିନ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ୧୪ ବର୍ଷ ୨୩୩ ଦିନ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଏକଦିବସୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଯିଏ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ
ଭାରତ (ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ): ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଷାନ (ୱିକେଟକିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।
ଇଂଲଣ୍ଡ (ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ): ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ, ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟକିପର), ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ୍, ସାମ୍ କରାନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ୍।