Vaibhav Suryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର

Vaibhav Suryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି।

Last Updated: Dec 26, 2025, 03:04 PM IST

Vaibhav Suryavanshi: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକ ନୂତନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା ପାଇଛି। ବିହାରର ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ରେକର୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହିଁ ବରଂ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଚମତ୍କାର କରି ଚାଲିଥିବା ବୈଭବଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି।

ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣ କମ୍ ବୟସରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛ। ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହେବ।" ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ବୈଭବଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି।

ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବୈଭବ ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ମଣିପୁର ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବୈଭବ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ଏପରି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ରାଞ୍ଚିର ଜେଏସସିଏ ଓଭାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ମାତ୍ର ୩୬ ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ସହିତ ସେ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ।

ଏହି ସଫଳତା ସହିତ ବୈଭବ ପାକିସ୍ତାନର ଜହୁର ଏଲାହିଙ୍କ ୩୯ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଜହୁର ଏଲାହି ୧୯୮୬ ୱିଲ୍ସ କପ୍‌ରେ ୧୫ ବର୍ଷ ୨୦୯ ଦିନ ବୟସରେ ଲିଷ୍ଟ-ଏ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ଆହୁରି କମ୍ ବୟସରେ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ।

