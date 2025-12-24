Vijay Hazare Trophy 2025: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଚମକିଲେ ବିରାଟ-ରୋହିତ, ଉଭୟ ଶତକ ଲଗାଇ କଲେ ଏହି ବିଶେଷ ରେକର୍ଡ

Advertisement
Vijay Hazare Trophy 2025: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଧମାକାଦାର ରେକର୍ଡ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁଇ ନାମ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

 

Vijay Hazare Trophy 2025: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଧମାକାଦାର ରେକର୍ଡ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁଇ ନାମ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ସିକିମ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୮ ବଲ୍ ରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତ ଏବଂ ଏାପରେ ୬୨ ବଲ୍ ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ୩୭ତମ ଲିଷ୍ଟ ଏ ଶତକ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ନଭେମ୍ବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ଶତକ ମାରିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପଟେ ବିରାଟ ଇନିଂସରେ ୧ ରନ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ୧୬,୦୦୦ ଲିଷ୍ଟ ଏ ରନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ୩୪୨ ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚର ୩୨୯ ଇନିଂସରେ ୧୫,୯୯୯ ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ରନ କରିବା ମାତ୍ରେ ୧୬,୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ୯ମ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟରେ ୧୬,୦୦୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଗ୍ରାହାମ ଗୁଚ୍ ୨୨,୨୧୧ ରନ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲି ୮୩ଟି ବଲରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଶତକ ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ୫୦ ଓଭରର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲିଷ୍ଟ A ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଲିଷ୍ଟ A ରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ସେ ଏଠାରେ ୬୦ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କୋହଲିଙ୍କ ୫୭ ଲିଷ୍ଟ A ଶତକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଶତକ ସହ ବିରାଟ ୫୮ ଲିଷ୍ଟ A ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଆଉ କେବଳ ତିନୋଟି ଶତକ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ ନୁହେଁ।

