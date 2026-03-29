RCB Vs SRH: କୋହଲି ଓ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ହରାଇଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର

ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL)ର 19ତମ ସିଜିନର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)କୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ସିଜିନକୁ ଧମାକାଦାର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ RCBର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏମ୍.

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:19 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL)ର 19ତମ ସିଜିନର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)କୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ସିଜିନକୁ ଧମାକାଦାର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ RCBର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ RCB SRH ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା 202 ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟକୁ 15.4 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍‌ରେ 203 ରନ୍‌ କରି ହାସଲ କରିଥିଲା। RCB ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍‌ ଝଟକାଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପାଡିକ୍କଲ୍‌ ମାତ୍ର ୨୬ ବଲ୍‌ରେ ୪ ଛକା ଏବଂ ୭ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୬୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍‌ ପାଇଁ ୪୫ ବଲ୍‌ରେ ୧୦୧ ରନ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ।

ବିରାଟ କୋହଲି ୩୮ ବଲ୍ ରୁ ୫ ଛକା ଏବଂ ୫ ଚୌକା ମାରି ୬୯ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ୧୨ ବଲ୍ ରୁ ୩ ଛକା ଏବଂ ୨ ଚୌକା ମାରି ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସଲ୍ଟ ୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୧୦ ବଲ୍ ରୁ ୧୬ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ, ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ SRH ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲା। SRHର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ୭ ଏବଂ ୧୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥିବା ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ୨୯ ରନ୍ ରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ, SRHକୁ ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୯୭ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ।

କ୍ଲାସେନ୍ ୨୨ ବଲ୍‌ରେ ୨ ଚୌକା ଏବଂ ୧ ଛକା ସହାୟତାରେ ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ ୩୮ ବଲ୍‌ରେ ୫ ଛକା ଏବଂ ୮ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୮୦ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ୟତୀତ ସପ୍ତମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅନିକେତ୍ ବର୍ମା ୧୮ ବଲ୍‌ରେ ୩ ଚୌକା ଏବଂ ୪ ଛକା ସହାୟତାରେ ୪୩ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅନିକେତ୍‌ଙ୍କ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ SRH ୨୦୦ ରନ୍‌ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଥିଲା।

RCB ପାଇଁ ଜାକବ୍‌ ଡଫି ଏବଂ ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହ ଏବଂ ସୁୟାଶ ଶର୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

 

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News: ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ହେବ ନୂଆ ଆବେଦନ, ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଥାନାର ୩ ପୋଲିସ ସସପେଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Rupee at All-time Low
Rupee at All-time Low: ଦିନକୁ ଦିନ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ
Odia News
ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଓ ପିଏସ୍‌ଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
Odisha Police
Odisha Police: ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସୁଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା
Dhurandhar 2
Dhurandhar 2: ଫିଲ୍ମ ଧୂରନ୍ଧରକୁ ପ୍ରୋପାଗେଣ୍ଡା କହି ଫସିଲେ ସୈୟାରା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ରିତ୍ ପ