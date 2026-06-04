ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଜୁନ୍ ୧୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ର ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଜୁନ୍ ୧୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ର ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ କୋହଲି ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଏହାପରେ ବିସିସିଆଇ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିପାରେ।
ImTanujSingh) June 4, 2026
ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ:
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବଦଳ ଭାବେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ଋତୁରାଜ ନିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡିଆଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଋତୁରାଜ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଲିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଠାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ରୋହିତ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ:
ଅନ୍ୟପଟେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ରୋହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏନ୍ସିଏରେ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଫିଟନେସ୍ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।
ଯଦି ରୋହିତ ଶର୍ମା ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନ ଖେଳିଲେ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।