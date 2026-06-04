Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237817
Zee OdishaOdisha Sportsବିରାଟ କୋହଲି ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍; ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ...

ବିରାଟ କୋହଲି ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍; ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଜୁନ୍ ୧୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:59 PM IST

Trending Photos

ବିରାଟ କୋହଲି ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍; ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଜୁନ୍ ୧୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ କୋହଲି ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଏହାପରେ ବିସିସିଆଇ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିପାରେ।

ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ: 

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବଦଳ ଭାବେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ଋତୁରାଜ ନିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡିଆଇ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି।

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଋତୁରାଜ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଲିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଠାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ରୋହିତ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଫିଟନେସ୍‌କୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ: 

ଅନ୍ୟପଟେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍‌କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ରୋହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏନ୍‌ସିଏରେ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଫିଟନେସ୍ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।

ଯଦି ରୋହିତ ଶର୍ମା ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନ ଖେଳିଲେ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍‌କୁ ନେଇ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Virat Kohli injury
ବିରାଟ କୋହଲି ଅଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍; ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ
Debashish Samantray
ବିଜେପିର ବଡ ଘୋଷଣା, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ
cm mohan charan majhi
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
aamir khan
Aamir Khan Third Marriage: ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିବେ ଆମିର ଖାନ, ୫ ଜୁଲାଇରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ହେବ
Odia News
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅବକାରୀ SI ଛାୟାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢିଲା