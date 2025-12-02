୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବେ ବିରାଟ କୋହଲି

Virat Kohli Vijay Hazare Trophy: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଗାମୀ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବେ। ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ ୫୦-ଓଭର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରିକେଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Virat Kohli Vijay Hazare Trophy: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭେଟେରାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଭାରତର ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବେ। ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଡିଡିସିଏକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆନ୍ଧ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘର ସଭାପତି ରୋହନ ଜେଟଲି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଖେଳିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦଳରେ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। "ବିରାଟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ," ଡିଡିସିଏର ସଭାପତି ରୋହନ ଜେଟଲି ସ୍ପୋର୍ଟଷ୍ଟାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ ESPNcricinfo ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ DDCA ସଚିବ ଅଶୋକ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋହଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏହାର ପାଞ୍ଚଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆଲୁରରେ ଏବଂ ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ କୋହଲିଙ୍କ IPL ଦଳ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB)ର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମ. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବ।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ରୋହିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ।