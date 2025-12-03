Virat KohliCentury: ରାଞ୍ଚି ପରେ ରାୟପୁରରେ କମାଲ କଲେ ବିରାଟ, ମାରିଲେ ୫୩ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକ

Virat Kohli Smashes 53rd ODI Century: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।
Virat Kohli Smashes 53rd ODI Century: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ରେ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ ରନ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ରାଞ୍ଚି ଏକଦିବସୀୟରେ ୧୩୫ ରନ୍ ର ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ବିରାଟ କୋହଲି ମାତ୍ର ୯୦ ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ୫୩ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଶତକ ହାସଲ କରିବା ନେଇ କୋହଲି ସାତଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ୧୯୪ ରନର ଭାଗୀଦାରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିବା ମାମଲାରେ ମିଳିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟ୍କୁ ମିଶାଇ ଶତକ ମାରିବାରେ କେବଳ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଦଶମ ଶତକ। କୋହଲି ଏବେ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ, ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତିନିଟି ଫର୍ମାଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୧୦ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।