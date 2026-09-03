/BCCI ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ହେବେ ଏହି ଖେଳାଳୀ...

Team India: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬କୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ତାରକା ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରେ ଖେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା କୋଚ୍ ଓ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଲିକାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାପାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ମୋଟ ୧୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଭରସା
ନିୟମିତ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ୨୦୨୩ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା।
ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ୩-୦ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ହାତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ପୁରୁଷ T20 ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। ତିଳକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥର ଭାରତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ସହ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଅବତରଣ କରିବ। ଦଳରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ଈଶାନ କିଶନ୍, ଶିବମ ଦୁବେ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି।
ବୁମରାହ ଓ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଦଳରେ ଷ୍ଟାର୍ ପେସର୍ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଆହତ ହୋଇ ସେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଏହାସହ ଯୁବ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରତିଭା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସିନିୟର୍ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରହିବ।
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ (ୱିକେଟକିପର୍), ଈଶାନ କିଶନ୍ (ୱିକେଟକିପର୍), ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଳକ ବର୍ମା (ଉପଅଧିନାୟକ), ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଓ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ରହିବେ ଏହି କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚିଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର୍ ସୁନୀଲ ଯୋଶୀ, ଋଷିକେଶ କାନିଟକର ଓ ସୁଭଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମାରୁଫ୍ ଫଜନ୍ଦରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଲିଡର୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ଓ ଆବିଷ୍କାର ସାଲଭିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଖେଳିବ। ୨୦୨୩ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ଭାରତ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପଦକ ଦାବିଦାର ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।