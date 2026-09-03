Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /BCCI ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ହେବେ ଏହି ଖେଳାଳୀ...

BCCI ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ହେବେ ଏହି ଖେଳାଳୀ...

ନିୟମିତ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ୨୦୨୩ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 03, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:30 PM IST
BCCI ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ହେବେ ଏହି ଖେଳାଳୀ...
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BCCI ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି! ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ହେବେ ଏହି ଖେଳ
2
3
4
5