Add Zee Business As A Preferred Source
App

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ଗ୍ୟାରୀ ସୋବର୍ସଙ୍କ ପରଲୋକ

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ସାର ଗ୍ୟାରୀଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି । ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାର୍ବାଡୋସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 17, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:15 PM IST
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ଗ୍ୟାରୀ ସୋବର୍ସଙ୍କ ପରଲୋକ
Image Credit: ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ମାରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୬ ଛକା ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ: ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ରିଲିଜ ହେବ ଆନିମେସନ୍ ଫିଲ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ
Animation film47 min ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Rath Yatra 202612:11 PM IST
5
Odia News10:25 AM IST