କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ଗ୍ୟାରୀ ସୋବର୍ସଙ୍କ ପରଲୋକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ସାର ଗ୍ୟାରୀଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି । ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାର୍ବାଡୋସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୧୯୫୪ରୁ ୧୯୭୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ସୋବର୍ସ । ୯୩ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି ୮୦୩୨ ରନ କରିବା ସହ ନେଇଥିଲେ ୨୩୫ ୱିକେଟ୍ । ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ମାରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୬ ଛକା । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅପାର ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ମର୍ମାହତ। କ୍ରୀଡ଼ାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋବର୍ସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
୧୯୩୬ ମସିହାରେ ବାରବାଡୋସ୍ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗ୍ୟାରି ସୋବର୍ସ ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଖେଳରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରି, ସେ ମାତ୍ର ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ୧୯୫୪ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ୱିଜଡେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ, ସେ ସାର୍ ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ସୋବର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ରେକର୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୁଳନୀୟ ରହିଛି । ତାଙ୍କର ସଫଳତା କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି।
୧୯୫୮ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସୋବର୍ସ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ୩୬୫ ରନ କରି ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋରର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସୋବର୍ସ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ, ଫିଲ୍ଡର ଏବଂ ବୋଲର ଭାବରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବୋଲର ନଥିଲେ; ଦ୍ରୁତ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ବୋଲିଂ କରିବାର କ୍ଷମତା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚମତ୍କାର ବାମହାତୀ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନ୍ ଏବଂ ଗୁଗଲି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ସମୟରେ ୨୩୫ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
୧୯୭୪ ମସିହାରେ ସୋବର୍ସ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ସେ ୮,୦୩୨ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ସେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟିଂ ହାର (ବିଶେଷକରି, ୫୭.୭୮) ବଜାୟ ରଖିବାରେ କିଛି ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।