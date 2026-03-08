Advertisement
T20 World Cup 2026: ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ, କିପରି ରହିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପାଣିପାଗ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 08, 2026, 09:41 AM IST

T20 World Cup 2026:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ଇତିହାସ ପରାଜୟ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆକାଶ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ରବିବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଗୁଜରାଟ ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ପାଗ ବହୁତ ଗରମ ରହିବ। ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ ୬ଟାରେ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା ଟିକେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ପାଗରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାତି ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆର୍ଦ୍ରତା ୨୭ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ରାମ୍ପସ୍ ପାଇପାରନ୍ତି।

ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେତୁ ଆକାଶରେ କିଛି ମେଘ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଉଷ୍ମ ପାଗ ରାତିରେ ପଡ଼ିଆରେ କାକର ପଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେବ। ବର୍ଷା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିନା ସମାପ୍ତ ହେବ।

ଏକ ରିଜର୍ଭ ଡେ (T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଫାଇନାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଡେ) ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି
ଯଦିଓ ରବିବାର ହଠାତ୍ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ହୁଏ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ICC ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ରିଜର୍ଭ ଡେ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପାଞ୍ଚ ଓଭର ହଜିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ପରଦିନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ। ରବିବାର ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ସେହିଠାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।

Prabhudatta Moharana

