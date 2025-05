IPL 2025 ମଝିରେ ବିରାଟ କୋହଲି କିଣିଲେ ଏହି ଟିମ୍, ମୋଟା ଅଙ୍କର ନିବେଶ କଲେ ଟଙ୍କା!

Virat Kohli News: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ IPL 2025 ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ୨୦୧୬ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷ ୨ ରେ ରହିଛି। ଆଜି କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ RCB ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ (PBKS vs RCB) ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ବିଜୟୀ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ବିରାଟ ଏକ ବଡ଼ ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱ ବୋଲିଂ ଲିଗରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବୋଲିଂ ଲିଗ୍ (WBL)ରେ ରଣନୀତିକ ନିବେଶକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। WBL MLB ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବଂ ୩ ଥର ବିଶ୍ୱ ସିରିଜ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁକି ବେଟ୍ସଙ୍କ ଦଳ OMGକୁ ଲିଗ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ବିରାଟ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏକ ମଜାଦାର କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ପୋଷ୍ଟଟି ସେୟାର କରି ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "E1 ଟିମ୍ ବ୍ଲୁ ରାଇଜିଂରେ ଆଦିକ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଏକ ମହାନ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପରେ ବିଶ୍ୱ ବୋଲିଂ ଲିଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ! ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଡଜର୍ସ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୁକି ବେଟ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ୧୦୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟ ଖେଳକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରୁଛୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ FSPର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ।"

After a great partnership with @adikmishra in E1 Team Blue Rising, excited to team up again in the World Bowling League!

With @Dodgers superstar Mookie Betts and others, we’re redefining a sport loved by 100M+ people, leveraging @fsp_io’s technology to engage millions of fans.… pic.twitter.com/mQAqv1SjJs

— Virat Kohli (@imVkohli) May 28, 2025