Alireza Bayranvand: ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ କିଏ? ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ବିତାଇଛନ୍ତି ଜୀବନ

Alireza Bayranvand:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ୱାଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଇରାନର ୬ ଫୁଟ ୪ ଇଞ୍ଚର ଗୋଲକିପର ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଗୋଲକିପର ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇରାନ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ଗୋଲକିପର ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ ସୋମବାର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ସାତଟି ଚମତ୍କାର ସେଭ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଇରାନ ଗ୍ରୁପ୍ G ରେ ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷରେ 0-0 ଡ୍ର ହାସଲ କରିଥିଲା।
ବେଲଜିୟମ ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଗୋଲ କବଜା କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଲକିପର ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଇରାନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଫଳାଫଳ ଦ୍ଵାରା ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ଇରାନ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଲୋଚନା ଇରାନର ଗୋଲକିପର ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ବେଲଜିୟମ ଟାର୍ଗେଟରେ ସାତଟି ସଟ୍ ମାରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୋଲ କବଜା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ତଥାପି ଇରାନର ଗୋଲକିପର ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ ସାରା ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ।
କିଏ ଏହି ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ
ଇରାନର ଲୋରେସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ଖୋରାମାବାଦରେ ଜନ୍ମିତ, ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦଙ୍କ ଫୁଟବଲର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏହି ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। 33 ବର୍ଷୀୟ ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ ପଶ୍ଚିମ ଇରାନର ଜାଗ୍ରୋସ୍ ପର୍ବତମାଳାରେ ଏକ କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ ଯାଯାବର ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ବଡ଼ ନାମୀ ଫୁଟବଲର ଚମକରୁ ଦୂରରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ଖେଳାଳି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଇରାନ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦର ଗୋଲକିପର ଏବଂ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ।
ଗରିବିରେ ବିତିଛି ଜୀବନ
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିଫଳନ, ଚାପରେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନର ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଫୁଟବଲ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେମାନେ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ଗ୍ଲୋବ୍ସ କିଣିବା ଅର୍ଥର ଅପଚୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ତେହେରାନର ରାସ୍ତାରେ ବିତିଥିଲା ଜୀବନ
କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ ଏକ ବିପଦ ନେଇ ପକେଟ ଟଙ୍କା ଉଧାର କରି ଘରୁ ପଳାଇ ଆସି ତେହେରାନର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସରେ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ ଇରାନର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଛଣା, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଏବଂ କୌଣସି ପରିଚିତ ଲୋକ ନଥିଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ କାହିଁକି ଘାସ ଉପରେ ଶୀତ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଝାଡୁ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କାର ୱାଶ୍ରେ ଟାୟାର ଧୋଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ପୋଷାକ କାରଖାନାରେ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ପିଜା ଦୋକାନରେ ଅଟା ମଧ୍ୟ ଦଳିବାକୁ ପଡୁଥିଲା।
ଅଲୀରେଜା କିପରି ହେଲେ ଇରାନର 'ୱାଲ'
ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦଙ୍କ କଷ୍ଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିଷୟରେ କିଛି ଅନନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ରେ ବଢ଼ିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ "ଡାଲପାରନ୍" ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳ ଖେଳି ବିତାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ସାମିଲ ଥିଲା। ସେହି ପୁନରାବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କ ଉପର ଶରୀରକୁ ଏପରି ସ୍ତରକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲା ଯାହା ଆଧୁନିକ ଫୁଟବଲ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଆଜି, ସେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦୁଇଥର ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡଧାରୀ।
ଦୁଇ ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡଧାରୀ
ଇରାନର ଗୋଲକିପର ଆଲିରେଜା ବେୟାରଭାଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଥ୍ରୋ ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ। ଅକ୍ଟୋବର 2016ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ 200.14 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ବଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ସଫଳତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସରେ 255.95 ଫୁଟର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଡ୍ରପ୍ କିକ୍ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ପ୍ରିୟ
ଆଲିରେଜା ବେରାନଭାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବିତାଇଥିଲେ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ୨୦୧୮ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି ରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେ ହିରୋ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଇରାନର ତତ୍କାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ଅଲି ଖାମେନି, ବେରାନଭାଣ୍ଡଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅଲିରେଜା ବେରାନଭାଣ୍ଡଙ୍କ ପିତା, ମୋର୍ତେଜା ବେରାନଭାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆଲିରେଜା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଚିରି ତାଙ୍କୁ ମେଷପାଳକ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଲିରେଜାଙ୍କୁ ଘର ତେହେରାନକୁ ପଳାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା।