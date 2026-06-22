Add Zee Business As A Preferred Source
App

Alireza Bayranvand: ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ କିଏ? ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ବିତାଇଛନ୍ତି ଜୀବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ୱାଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଇରାନର ୬ ଫୁଟ ୪ ଇଞ୍ଚର ଗୋଲକିପର ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଗୋଲକିପର ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇରାନ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ଗୋଲକିପର ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ ସୋମବାର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 22, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:00 PM IST
Alireza Bayranvand: ଆଲିରେଜା ବେରାନବନ୍ଦ କିଏ? ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ବିତାଇଛନ୍ତି ଜୀବନ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର୍‌ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ,ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା UG ପ୍ରଥ
top 10 news today1 hr ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Odia News1 hr ago
4
FIFA 20262 hrs ago
5
Odisha news2 hrs ago