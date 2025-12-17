Advertisement
IPL 2026: କିଏ ଏହି ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ? ମାତ୍ର ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ KKR କିଣିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କାହାଣୀ...

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିରେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ। ସାର୍ଥକ ୨୦୧୭ରେ ତାଙ୍କର ରଣଜୀ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ-କ୍ସାସ୍ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ A କ୍ରିକେଟର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କର ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତା ପରେ ସେ କେବେବି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 17, 2025, 03:52 PM IST

IPL 2026: ଆବୁଧାବିରେ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ରୋଚକ ହୋଇଛି।  ମୋଟ୍ ୩୬୯ ଜଣ ଖେଳାଳି ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ  ୭୭ ଜଣ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲେ। ୭୭ ଖେଳାଳୀରେ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ...

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳ IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏକରୁ ବଳି ଆରକ ଧୁରନ୍ଦରଙ୍କୁ ନିଜ ଟିମରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଫ୍ଲିଟରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ୍ ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଥିଶା ପାଥିରାନା ଭଳି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି KKRରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, KKR ଏପରି ଜଣେ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳିକୁ ଟିମ୍ ରେ ନେଇଛି ଯାହା ଏବେ ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି।
ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ। ସାର୍ଥକ ବିହାରର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସାଂସଦ ପପୁ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ତାଙ୍କୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି।

ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ ୧୯୯୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଏହି କ୍ରିକେଟର ବିହାରର ବାସୀନ୍ଦା।  କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ସାର୍ଥକଙ୍କ ବାପା ବିହାରର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନେତା। ତାଙ୍କ ନାମ ରାଜେଶ ରଞ୍ଜନ, ଯାହାକୁ ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଜିତି ଲୋକସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନତି। ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ KKR ରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଚୟନରେ ବହୁତ ଖୁସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ତଥାପି, ସେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୧୭ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ରଣଜୀ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ସମୟରେ, ସାର୍ଥକ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାର୍ଥକ ଜଣେ ଡାହାଣହାତୀ(Righ hand)  ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଲେଗ୍-ବ୍ରେକ୍ ବୋଲର।

ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ନର୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ସାର୍ଥଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥିଲା। ସେ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୪୬.୭୩ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୪୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା।

Priyambada Rana

